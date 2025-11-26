L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Brucia per tutti, c'è tanto rammarico. Siamo venuti qui rabbiosi per cercare di fare molto di più di quello che abbiamo raccolto. Questa squadra deve saper reagire e avere la consapevolezza che è forte. Bisogna lavorare di più sotto porta e avere più convinzione. Dobbiamo rimboccarci le maniche e diventare un po' più sporchi e cattivi"

Sconfitta in pieno recupero per l' Inter che cade al Metropolitano 2-1 contro l' Atletico Madrid a causa di un gol di Gimenez al 93'. Al termine del match Chivu è intervenuto su Sky Sport per commentare la partita: " La sconfitta brucia per tutti . C'è tanto rammarico, siamo venuti qua rabbiosi per cercare di fare molto di più di quello che abbiamo raccolto stasera . A tratti abbiamo fatto abbastanza bene, poi abbiamo subito il gol, abbiamo avuto la forza e il coraggio di reagire mettendo in campo qualità e intensità. Poi ci siamo un po' abbassati, ma merito anche all'avversario che un po' ci ha messo in difficoltà . Abbiamo reagito con i cambi, non siamo riusciti a sfruttare qualche ripartenza e all'ultimo minuto è arrivato quel calcio d'angolo dal nulla. Nonostante avessimo in area i nostri migliori saltatori abbiamo subito gol". Sulle ultime due sconfitte: " Questa squadra deve saper reagire ed essere consapevole che è forte . Deve capire i momenti, che possono essere più cinici e non badare troppo alla bellezza. Una reazione di rabbia e di qualità ci ha portato a pareggiarla ma non siamo stati in grado di difendere il risultato fino alla fine e di vincerla in ripartenza".

"Dobbiamo diventare un po' più sporchi e cattivi"

Sulla finalizzazione: "La reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, dove abbiamo avuto la pazienza di fare quegli 'accerchiamenti' ma siamo stati concreti nell'attaccare la profondità, sono cose che stiamo cercando di fare. A volte con la palla addosso dai sempre tempo all'avversario di riorganizzarsi, di cercare la giocata più difficile soprattutto per vie centrali dove possono anticiparti e ripartire in contropiede. Bisogna lavorare di più sotto porta, bisogna avere più convinzione. So che questa sconfitta può far male, è la seconda di fila in cui le prestazioni sono state buone ma non abbiamo raccolto niente concretamente. Dobbiamo essere consapevoli del lavoro fatto, di quello che dobbiamo aggiungere, rimboccarci le manice e diventare un po' più sporchi e cattivi". In chiusura sui cambi: "Ci aspettavamo una reazione dell'Atletico e avevamo provato a tamponare la qualità che avevano messo in campo con forze nuove. Veniamo da un derby e le energie erano poche, nonostante questo abbiamo cercato di mettere più di quello che avevamo. Per generosità e per quello che hanno dato tutti fino all'ultimo non posso rimproverare nulla. Ovvio che i nuovi entrati avrebbero potuto fare qualcosa in più, la guarderemo tutti, si farà un'analisi e impareremo da questi piccoli errori".