Palladino svela il retroscena nello spogliatoio

L'allenatore dell'Atalanta commenta il bel successo di Francoforte: "E' la vittoria di un gruppo che ha valori umani e tecnici, questa vittoria non solo serve per la Champions ma soprattutto per il morale. I ragazzi hanno ritrovato coraggio, leggerezza, ambizione, è ciò che hanno scritto su un biglietto che ho fatto circolare nello spogliatoio, ma ora bisogna continuare in questo modo"

E' molto soddisfatto Raffaele Palladino per il suo esordio in Champions e soprattutto per la vittoria di una ritrovata Atalanta: "E' stata una notte magica, voglio ringraziare la società per la fiducia, lo staff e in primis i ragazzi, perché questa è la vittoria di un gruppo che ha grandi valori umani e tecnici perché hanno lavorato con intensità e mi hanno regalato una serata memorabile - dice - Ora dobbiamo restare umili, serviva una scintila che sbloccasse la squadra ed è arrivata, ma ora dobbiamo continuare". Il nuovo mister subito incisivo: "Ci sono delle cose da migliorare, però vedo questa squadra che ascolta ciò che viene proposto, stiamo insieme concretamente da una settimana ma ho visto grandi progressi, era un campo difficile contro una squadra di valore, noi con grande personalità e anche con qualche difficoltà, abbiamo creato tanto e abbiamo giocato da squadra in difesa e in attacco. Serviva questa vittoria non solo per la Champions ma anche per il morale".