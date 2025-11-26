Dove vedere Atletico Madrid-Inter

Oggi alle 21 appuntamento con Atletico Madrid-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Da non perdere oggi alle 21 , la quinta giornata di Champions League con l'Inter impegnata in trasferta control'Atletico Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport Clacio e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atletico Madrid e Inter

Questa sarà solo la quarta sfida tra Atlético Madrid e Inter in tutte le competizioni: gli spagnoli hanno vinto 2-0 nella Supercoppa UEFA 2010 a Monaco, prima che le due squadre vincessero in casa negli ottavi di finale della Champions League 2023/24 (l'Atlético Madrid si è qualificato ai rigori). L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4N, 8P), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione. L'Atlético Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Champions League (1P) ed è a partire dalla stagione 2023/24 la squadra con più successi interni nella competizione; inoltre, dopo i cinque gol segnati contro l'Eintracht Francoforte e i tre contro l'Union Saint-Gilloise, gli spagnoli potrebbero realizzare almeno tre reti in tre gare interne di fila per la prima volta nella loro storia nella competizione. L'Inter è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions League, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo; le uniche formazioni italiane a esserci riuscite sono il Milan nel 1992/93 (sei), la Juventus nel 2004/05 e il Napoli nel 2022/23 (entrambe cinque).

L'Inter, insieme all'Arsenal, è una delle due sole squadre che non hanno subito alcun gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions: l'unica rete incassata finora dai nerazzurri nel torneo è arrivata su calcio d'angolo contro il Kairat nello scorso turno.