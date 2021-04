Subito dopo la qualificazione in semifinale del suo City, dal profilo Twitter del talentino inglese è partito un messaggio di sfida a Mbappé, prossimo avversario in Champions. Ma il post, pubblicato dal social media manager, non è mai stato autorizzato dal giocatore ed è stato subito fatto rimuovere

Un guanto di sfida non "autorizzato" a Kylian Mbappé che ha mandato su tutte le furie Phil Foden. Il talento del Manchester City, autore del gol del definitivo 2-1 che ha permesso alla squadra di Guardiola di eliminare il Borussia Dortmund e volare in semifinale di Champions League, ha scoperto di essere – suo malgrado – protagonista di una messaggio di sfida a Kylian Mbappé, stella del Psg che i Citizens affronteranno proprio in semifinale di Champions. Ma cosa è successo? Dal profilo Twitter ufficiale di Phil Foden è stato lanciato un messaggio con tanto di tag all’attaccante del Psg: "Mbappé sei pronto?". Un tweet pubblicato dal social media manager del ragazzo e mai approvato dallo stesso Foden. Che non ha decisamente gradito quanto accaduto: i contenuti e toni del messaggio hanno fatto infuriare sia il calciatore classe 2000 che il suo entourage. Il tweet è stato presto rimosso, ma – come prevedibile – aveva già fatto velocemente il giro del web ricevendo migliaia e miglia di interazioni, alcune di queste abbastanza stupite.