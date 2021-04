Champions League, il programma delle semifinali

Ritorna la Champions League, con una due giorni di grande calcio dedicata alle semifinali. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Real Madrid e Chelsea, che si giocherà a Valdebebas: fischio d'inizio alle ore 21 di martedì 27 aprile. Altro avversario inglese per i blancos, che ai quarti hanno eliminato il Liverpool. Il Chelsea, invece, affronterà il Real Madrid dopo aver superato il turno contro il Porto. Super sfida anche al Parco dei Principi, dove il PSG ospiterà il Manchester City alle ore 21 di mercoledì 28 aprile. I francesi hanno già battuto due big d'Europa come Barcellona e Bayern Monaco, in questo difficilissimo cammino in Champions League che in precedenza li ha visti affrontare anche Manchester United e Lipsia nel girone. Il Manchester City, invece, ai quarti di finale ha eliminato il Borussia Dortmund. Le due sfide, ovviamente, saranno in diretta sui canali Sky Sport.