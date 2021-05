Eliminando il Real Madrid in semifinale, i Blues hanno conquistato la terza finale di Champions League della loro storia. E c'è un dato particolare che accomuna tutte e tre le qualificazioni: sono sempre arrivate grazie a un allenatore subentrato a stagione in corso. Ecco gli altri precedenti

1-1 nella semifinale di andata a Valdebebas, 2-0 al ritorno a Stamford Bridge: il Chelsea elimina il Real Madrid e conquista la terza finale di Champions League della sua storia. Un grandissimo traguardo per i Blues, che mancavano l'appuntamento con l'ultimo atto della principale competizione europea per club dal 2012, anno dell'unico trionfo. Ma c'è un dato particolarmente curioso che accumuna tutte e tre le qualificazioni del Chelsea alla finale di Champions: in tutte le circostanze, infatti, il club inglese ha giocato la partita più importante essendo guidato in panchina da un allenatore arrivato a stagione in corso.