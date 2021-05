2/15 ©Ansa

CAMBIO DI PASSO IN PREMIER

Il Chelsea ha finora raccolto 61 punti in Premier League, 29 durante l'era Lampard (in 19 giornate) e 32 dopo l'avvento di Tuchel nelle successive 15. Importante il dato sulla media punti (1,52 contro 2,13) così come il piazzamento in classifica: all’addio di Lampard i Blues occupavano il 9° posto, ora sono quarti in zona Champions. E la voce sconfitte? Dai 6 ko del predecessore all’unico stop incassato da Tuchel in tre mesi