Ancora una prestazione a dir poco opaca, ancora una gara in cui si faticava a riconoscere quel campione ammirato nei suoi anni al Chelsea. Eden Hazard, però, dopo la sconfitta del Real, non finisce nel mirino dei tifosi solo per quanto fatto vedere in campo, ma per quello che, in campo, è successo al fischio finale. Quando, andando a complimentarsi con alcuni dei suoi ex-compagni al Chelsea, il belga si è lasciato andare a qualche risata di troppo, non andata giù ai tifosi del Real Madrid che avrebbero preferito non vederlo così allegro e che adesso, sui social, ne chiedono la cessione.