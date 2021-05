Criticato per aver sorriso con gli ex compagni di squadra del Chelsea dopo l'eliminazione del Real dalla Champions, il trequartista belga si scusa con i tifosi madrileni: "Non volevo offendere nessuno, giocare e vincere con il Real Madrid è sempre stato il mio sogno. La stagione non è ancora finita e siamo in corsa per la vittoria della Liga. Hala Madrid"

Eden Hazard fa un passo indietro sulle risate scambiate con alcuni ex compagni di squadra al Chelsea al fischio finale della semifinale di ritorno vinta per 2-0 dai Blues sul Real Madrid. Il trequartista belga si è scusato con i tifosi dei Blancos, che non avevano gradito qualche sorriso di troppo dopo una prestazione insoddisfacente e sui social ne avevano chiesto addirittura la cessione."Non volevo offendere i tifosi - le parole del numero 7 in una Instagram story- ho letto tante dichiarazioni contro di me, giocare e vincere con il Real Madrid è sempre stato il mio sogno. La stagione non è ancora finita e siamo in corsa per la vittoria della Liga". Un appello concluso con il motto del club: "Hala Madrid".