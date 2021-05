Una serata indimenticabile, di quelle che rimangono nella storia. Ricordo indelebile, che da adesso rimarrà per sempre anche sulla pelle. Ma non quella di Josip Ilicic. L'equivoco è nato dopo che lo sloveno ha postato una storia con l'immagine di un polpaccio su cui è raffigurato proprio il numero 72 dell'Atalanta mentre fa il suo ingresso in campo e tocca la celebre targa "This is Anfield", presente all'inizio del tunnel che porta sul terreno di gioco del Liverpool. Ma la gamba in questione non è di Ilicic, bensì di un tifoso dell'Atalanta. Ilicici ha voluto semplicemente ringraziarlo postando la foto che gli era arrivata.