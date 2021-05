" È incredibile! ". Lo ripete quasi all'infinito Jorginho , indicando la medaglia appena ricevuta. Una gioia incontenibile per il centrocampista italo-brasiliano, tra i grandi protagonisti del Chelsea che ha vinto la Champions League . Leader in campo e anche fuori, al termine della gara contro il Manchester City l'ex Verona e Napoli non ha trattenuto tutte le sue emozioni e ha dato vita a un vero e proprio show . Prima nell'intervista rilasciata a Sky Sport ( qui tutte le sue dichiarazioni ), nella quale - in preda a un entusiasmo dilagante - ha dedicato il successo alla sua famiglia subito dopo aver chiuso in diretta la telefonata con la madre e la sorella presenti sugli spalti. Poi sostituendosi a Gianluca Di Marzio in qualità di intervistatore dell'amico e compagno Thiago Silva , che a sua volta ha risposto con grandi complimenti nei suoi confronti. Infine proseguendo lo show anche dopo il rientro negli spogliatoi .

La barba in campo e la festa negli spogliatoi

Poco dopo la premiazione, Jorginho è tornato in campo non per rilasciare altre dichiarazioni, ma per farsi rasare la barba. Probabilmente per un fioretto o forse per altre ragioni, il centrocampista della Nazionale di Mancini, accompagnato da alcune persone, si è fatto tagliare la barba con un rasoio elettrico (qui il VIDEO), il tutto in favore di camera. A fine serata, poi, la festa frenata negli spogliatoi, dove il classe '91 è stato un vero mattatore: come testimoniato da un video postato su Instagram, l'ex Napoli ha guidato fatto partire una serie di cori coinvolgendo tutti i compagni del Chelsea al termine di una serata che non dimenticherà mai.