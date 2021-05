E' una delle notti più buie della carriera di Pep Guardiola. La Champions League gli sfugge ancora una volta di mano e l'allenatore non riesce a riconquistare quella competizione che gli manca dal 2011, da quando la conquistò per due volte in tre anni alla guida del Barcellona. L'allenatore del Manchester City, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, non mostra però delusione, ma orgoglio per una stagione che comunque ha regalato comunque la Premier e la Coppa di Lega alla sua squadra: "E’ stata una stagione eccezionale per noi, ma purtroppo questa sera non siamo riusciti a vincere. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti e lavoreremo di più da questo momento in poi. Vogliamo ricominciare a lottare per tornare qui un'altra volta. E’ stata una partita combattuta. Abbiamo giocato una buona finale, considerando che era la prima, mostrando coraggio, soprattutto nel secondo tempo dove ci abbiamo provato in modo fantastico. Voglio congratularmi con i ragazzi per una stagione eccezionale e per la partita che hanno giocato oggi. Perché abbiamo tirato poco? Mahrez ha avuto una possibilità importante alla fine...".