Agnelli e Perez a Barcellona: riunione Superlega?

Il presidente della Juve Andrea Agnelli è arrivato sabato mattina all'aeroporto El Prat di Barcellona, dove il club bianconero giocherà domenica sera nel Trofeo Gamper. Pochi minuti dopo è atterrato in Catalogna anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Una presenza inattesa, che potrebbe far pensare a un nuovo incontro tra Juve, Real e Barcellona, club legati dalla vicenda Superlega, per discutere i nuovi equilibri del mondo del calcio. La ricostruzione dell'inviata Giorgia Cenni