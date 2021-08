Anche il Psv di Schmidt ha già esordito in Eredivisie (2-0 all’Heracles Almelo), ma è in Champions che ha inanellato quattro successi in altrettanti incontri. Schiantato il Galatasaray (5-1 in Olanda) prima del 2-1 ottenuto in Turchia, altrettanto agevole l’ostacolo Midtjylland: 3-0 al Philips Stadion (Madueke, Gotze e Gakpo in gol) e 1-0 in Danimarca targato Bruma