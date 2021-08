Sorteggi Champions League: guida, criteri e dove vedere

Giovedì 26 agosto, alle 18, in programma a Istanbul il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22. Tutto quello che c'è da sapere sul torneo: squadre qualificate, criteri per la composizione dei gironi, date delle partite e sede della finale. Diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it CHAMPIONS LEAGUE, LE FASCE PER I GIRONI Condividi:

Lo spettacolo del grande calcio europeo è in onda su Sky. Riparte la Champions, League, con quattro squadre italiane ai nastri di partenza, Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Mancano soltanto le ultime tre qualificate dai playoff (questa sera, mercoledì 25 agosto, in programma Brondby-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk-Monaco) per definire il tabellone delle magnifiche 32 che parteciperanno alla fase a gironi. Poi sarà la volta dei sorteggi: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quali squadre sono qualificate? PLAYOFF UCL Benfica, Malmoe e Young Boys volano ai gironi Sono 29 i club che hanno già un posto garantito per la prossima fase a gironi. Inter, Milan, Juventus e Atalanta saranno le italiane coinvolte nella competizione, insieme alle altre grandi del calcio europeo. Attesa per il Chelsea campione in carica, che nella passata stagione ha battuto in finale il Manchester City di Guardiola e che quest'anno potrà contare anche su Romelu Lukaku. Ma i fari sono inevitabilmente puntati sul Paris Saint-Germain, che proverà a conquistare il trofeo dopo l'arrivo di Leo Messi e non solo. Poi le altre big come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, oltre a tanti altri club che proveranno a stupire. Ecco tutte le squadre qualificate. INGHILTERRA : Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea SPAGNA : Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Villarreal

: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Villarreal ITALIA : Inter, Milan, Atalanta, Juventus

: Inter, Milan, Atalanta, Juventus GERMANIA : Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Wolfsburg

: Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Wolfsburg FRANCIA : Lille, Paris Saint-Germain

: Lille, Paris Saint-Germain PORTOGALLO : Sporting Clube de Portugal, Porto, Benfica

: Sporting Clube de Portugal, Porto, Benfica OLANDA : Ajax

: Ajax RUSSIA : Zenit San Pietroburgo

: Zenit San Pietroburgo BELGIO : Club Brugge

: Club Brugge UCRAINA : Dinamo Kiev

: Dinamo Kiev TURCHIA : Besiktas

: Besiktas SVIZZERA : Young Boys

: Young Boys SVEZIA : Malmoe

: Malmoe Le tre vincenti dei restanti playoff

Quali sono le fasce? La prima fascia è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni. Ecco le fasce per l'edizione 2021/22: le prime due sono già definite, la terza e la quarta lo saranno dopo le ultime qualificazioni. 1^ FASCIA : Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Inter , Lille, Sporting Clube de Portugal

: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, , Lille, Sporting Clube de Portugal 2^ FASCIA : Real Madrid, Barcellona, Juventus , Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund



, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund 3^ FASCIA : Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta , Zenit San Pietroburgo, Benfica, Besiktas* (in quarta fascia in caso di qualificazione di Shakhtar e Salisburgo), Dinamo Kiev* (in quarta fascia in caso di qualificazione di una tra Shakthar e Salisburgo)



, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Besiktas* (in quarta fascia in caso di qualificazione di Shakhtar e Salisburgo), Dinamo Kiev* (in quarta fascia in caso di qualificazione di una tra Shakthar e Salisburgo) 4^ FASCIA : Bruges, Young Boys, Milan , Malmoe, Wolfsburg



Dove vedere il sorteggio in tv? Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà giovedì 26 agosto, alle ore 18, a Istanbul, in Turchia (diretta dalle 17:45 su Sky Sport 24, live streaming su skysport.it). A metà dicembre, al termine della fase a gironi, si passerà al sorteggio degli ottavi di finale, poi il 18 marzo 2022 toccherà a quarti e semifinale. Ecco le date complete dei sorteggi:

26/08/2021 : sorteggio fase a gironi

: sorteggio fase a gironi 13/12/2021 : sorteggio ottavi di finale

: sorteggio ottavi di finale 18/03/2022: sorteggio quarti di finale e semifinali



Come funziona il sorteggio? Come specificato, le squadre saranno divise in quattro fasce. Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro o più rappresentanti, si procederà a due abbinamenti, che si basano sui palinsesti televisivi e saranno confermati prima del sorteggio.