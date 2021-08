11/28

MANCHESTER UNITED: LA FORMAZIONE TIPO



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Sancho; Martial.



Non possono mancare alternative di livello in una squadra come i Red Devils: prendete Lindelof e Telles in difesa, loro come Matic e McTominay in mezzo. E davanti, aspettando Rashford, c’è sempre il Matador Cavani