1/14 Foto Twitter Uefa

CALCIATORE DELL'ANNO UEFA: JORGINHO (Chelsea e Italia)



Battuti in finale: Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) e N'Golo Kanté (Chelsea e Francia)



Le sue parole: "Mi dispiace non essere lì in un momento così importante, sono veramente felice per questo premio. Non posso che dire grazie a tutti coloro hanno contribuito. Un grazie di cuore alla mia famiglia, ad amici, tifosi, compagni, allenatori. Anche a chi non credeva in me e mi ha motivato per fare ancora di più".