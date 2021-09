I bianconeri hanno comunicato la lista dei 23 per la prossima Champions League: tra gli esclusi c'è Kaio Jorge. Esordio il 14 settembre in Svezia contro il Malmoe per i bianconeri, che nel girone europeo affronteranno anche il Chelsea di Lukaku e lo Zenit

Si avvicina anche l'inizio della Champions League, con la Juventus che esordirà il prossimo 14 settembre contro il Malmoe. A poco meno di due settimane dalla gara che inaugurerà il percorso europeo della squadra di Massimiliano Allegri, il club bianconero ha comunicato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla competizione. In quest'elenco non figura Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 arrivato in estate dal Santos. Fuori dalla lista UEFA anche Luca Pellegrini, esterno sinistro che era rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa ed è rimasto in rosa.

La lista completa

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Szczesny

DIFENSORI: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Locatelli, McKennie, Rabiot, Arthur, Ramsey

ATTACCANTI: Dybala, Kean, Morata