L'esterno bianconero, già risparmiato per la trasferta di campionato contro il Napoli, va verso una nuova esclusione in Svezia in via precauzionale. Tornano i sudamericani, in mattinata lungo colloquio tra Massimiliano Allegri e la dirigenza prima dell'allenamento di rifinitura

La Juventus di Massimiliano Allegri riparte dalla Champions League. Una competizione in cui l'allenatore toscano è spesso riuscito a tirare fuori il meglio dai bianconeri. L'esordio nel girone H è in programma martedì alle ore 21 in Svezia contro il Malmoe. Un appuntamento cui rischia di non partecipare Federico Chiesa, che si è allenato a parte nell'allenamento della vigilia al Training Center. Gli esami strumentali effettuati al rientro dagli impegni con l'Italia hanno evidenziato l'assenza di lesioni al bicipite femorale della coscia sinistra, ma come avvenuto per la trasferta con il Napoli il classe '97 potrebbe non essere rischiato. Se la scelta fosse confermata, l'esterno (clinicamente guarito, resta un fastidio) non partirebbe insieme alla squadra per mettersi nuovamente a disposizione dello staff tecnico in vista del big match contro il Milan di domenica sera.