Aspettando l'esordio in Champions League, martedì sera sul campo del Malmoe, manca ancora la vittoria in gare ufficiali dal ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. È quanto emerso dopo i primi 270 minuti della Serie A, tre giornate iniziali che hanno visto i bianconeri pareggiare a Udine prima di perdere contro Empoli e Napoli. Non è la prima volta che accade nella storia del club in campionato: ripercorriamo i quattro precedenti con uno sguardo al piazzamento finale della Juve in quelle stagioni

