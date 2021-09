L'allenatore bianconero parla alla vigilia dell'esordio in Champions League della sua Juve contro il Malmoe: "Importante vincere per porre le basi giuste. In questo momento siamo tutti responsabili, bisogna migliorare in tante cose e prestare attenzione ai dettagli. Szczesny? Portiere di livello assoluto". Malmoe-Juventus è in diretta domani alle 21 su Sky Sport Uno