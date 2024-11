A 48 ore dalla netta vittoria di Verona, per l'Inter e Simone Inzaghi è già tempo di rituffarsi in Champions League. A San Siro arriva il Lipsia, terzo in Bundesliga ma ancora a secco di punti in Europa. Le parole dell'allenatore nerazzurro dalle 14 dal centro sportivo di Appiano Gentile: Inter-Lipsia sarà in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su NOW