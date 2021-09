Spalletti: "Zero frizioni con Allegri"

Quanto accaduto nell'immediato post-partita è stato spiegato da Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Faccia a faccia con Allegri? Nemmeno io me l’aspettavo, io lo volevo salutare, sono andato a rincorrerlo dentro lo spogliatoio alla fine, così come ero andato all'inizio. Lo volevo salutare, ma no, non ci sono state frizioni, zero frizioni. Non gli ho detto niente mai, ho sempre perso, per una volta che vinco mi viene a fare la morale?".