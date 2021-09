Spettacolo di luci e fuochi d'artificio a Stamford Bridge, dove i campioni d'Europa in carica del Chelsea tornano a giocare in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Prima del match anche premiazioni e foto di rito con il presidente della Uefa Aleksander Ceferin per i protagonisti della scorsa edizione: Jorginho (miglior giocatore), Mendy (miglior portiere), Kanté (miglior centrocampista) e Tuchel (miglior allenatore)

CHAMPIONS, LA DIRETTA GOL LIVE