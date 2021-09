Parte la Champions 2021-2022. Oltre ad Atalanta e Juventus, in campo contro Villarreal e Malmoe, è già super sfida tra Barcellona e Bayern nel gruppo E. La giornata si apre con Young Boys-Manchester United (al momento sullo 0-1) e Siviglia-Salisburgo (parziale 0-1). Il Chelsea campione in carica ospita lo Zenit, in programma anche Dinamo Kiev-Benfica e Lille-Wolfsburg. Live su Sky Sport 'Diretta Gol' dalle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

CHAMPIONS, 15 PARTITE LIVE SU SKY