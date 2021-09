Champions League, calendario e orari 1^ giornata

Tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre prima giornata della fase a gironi: 15 partite live su Sky e in streaming su NOW, tre match anche in 4K. E su Sky Q , chi è abbonato ad Amazon Prime, può seguire Inter-Real Madrid senza uscire da Sky Q. Mercoledì sera da non perdere l'esordio di Antonio Conte a "Champions League Show"

Al via su Sky la UEFA Champions League 2021/2022, con 121 partite in diretta su un totale di 137 incontri complessivi.

Tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre, la prima giornata della massima competizione europea sarà live su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire le 15 partite del primo turno anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Martedì alle 21, le prime italiane a scendere in campo saranno la Juventus in trasferta contro il Malmoe (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e l’Atalanta in casa del Villarreal (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484). Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Liverpool-Milan (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Tre i match disponibili anche sul nuovo canale Sky Sport 4K: Young Boys-Manchester United e Chelsea-Zenit di martedì, oltre a Liverpool-Milan di mercoledì. (Sky Sport 4K è al canale 213 di Sky Q via satellite. Il nuovo canale non è disponibile per i clienti Sky Q via internet né My Sky. Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD)