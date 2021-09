Il Barcellona ha iniziato l'era post-Messi in Europa con una sconfitta contro il Bayern nella 1^ giornata. Non incassava un ko all'esordio in Champions dalla stagione 1997/98: era il 17 settembre 1997 e i blaugrana persero 3-2 a Newcastle. Decise la tripletta di uno scatenato Faustino Asprilla, poi nel finale arrivarono i gol (inutili ai fini del risultato) di Luis Enrique e Figo: chi giocava in quella squadra? Il Barça chiuse all'ultimo posto la fase a gironi

