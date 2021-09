I giocatori più forti del mondo nella principale competizione europea per club. Ha preso il via la Champions 2021-22, ma chi sono i più preziosi del torneo? Ecco l'ipotetico 11 titolare più valutato: una top XI che vale oltre un miliardo (dati Transfermarkt), con all'interno curiosamente un giocatore della nostra Serie A ma nessuno del Chelsea campione in carica