Conte pronto per la Champions su Sky Sport. VIDEO

L'allenatore, special guest di Sky Sport, è protagonista del promo che presenta la nuova stagione della Champions League. "Questa avventura nella Casa dello sport voglio viverla in punta di piedi", dichiara Conte nel video. Sarà così? Non resta che guardare!

Antonio Conte ha scelto Sky Sport per vivere e raccontare le emozioni del grande calcio nella prossima stagione. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, in una carriera costellata d’imprese e successi in tutti i contesti che l’hanno visto protagonista, prima da calciatore e poi in panchina.

L'allenatore è protagonista del promo ideato e prodotto da Sky Creative Agency Italia.