Può sorridere Carlo Ancelotti, al termine della sfida tra Inter e Real Madrid. La sua squadra soffre nel primo tempo, poi prende piano piano campo e alla fine segna il gol vittoria con Rodrygo che regala i tre punti ai Blancos. Ancelotti ha commentato così la sfida di San Siro ai microfoni di Sky Sport: "I cambi aiutano soprattutto quando le partite sono molto intense. Non è una casualità che la combinazione vincente sia arrivata dai giocatori più freschi. Partita molto equilibrata, fosse finita pari nessuno si sarebbe potuto lamentare. Abbiamo controllato meglio nella seconda parte, l'Inter nella prima. Era la partita più difficile di questo girone e l'abbiamo fatta anche con sofferenza". In una partita giocata in uno stadio che non può essere uno qualunque per Ancelotti: "A San Siro ho tanti bei ricordi, il Milan rimane nel cuore, sempre".