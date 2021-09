L'allenatore nerazzurro dopo il ko: "La squadra ha fatto un'ottima gara, giocando così la qualificazione possiamo ottenerla. Abbiamo creato tanto, e c'è anche da dire che abbiamo trovato un portiere bravissimo". Ancelotti: "Vittoria meritata? Onestamente è stata una partita molto equilibrata, se finiva pari nessuno poteva lamentarsi" INTER-REAL 0-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Inter beffata nel finale. Tante chance, ma a segnare è Rodrygo a un minuto dal recupero. Simone Inzaghi ha analizzato così la sconfitta contro il Real: "Serviva solo pestare più attenzione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -, la squadra ha fatto un'ottima gara, ha avuto grande personalità e coraggio. Siamo stati bene in campo. Ora dobbiamo continuare a lavorare, perché giocando così la qualificazione possiamo ottenerla. Abbiamo creato tanto, e c'è anche da dire che abbiamo trovato un portiere che è stato bravissimo, il migliore in campo. Essendo stato un attaccante so che c'è poco da dire, spesso si è superato. Fortunatamente non sempre incontri Courtois".

"Con questa convinzione e questi concetti possiamo andare lontano" A SKY Conte: "Hakimi top, ma Dumfries è buon sostituto" "Resto molto orgoglioso della prestazione - ha proseguito Inzaghi -. C'è molta delusione, per il risultato e per i nostri tifosi, in uno stadio così. Ma con questa convinzione e questi concetti possiamo andare lontano. Lautaro out e Dzeko rimasto in campo? Entrambi avevano giocato domenica, dovevo sceglierne uno (è entrato Correa per Martinez, ndr), Lautaro tra l'altro era stato ammonito, ho proferito tenere Edin".