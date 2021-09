Maldini racconta le sue "emozioni Champions"

L'attuale direttore dell'area tecnica rossonero ha vinto cinque Champions con la maglia del Milan. Una serie infinita di emozioni - iniziata in famiglia con quella vinta da suo padre Cesare nel 1963 - che ha provato a raccontare in questo video. "La Champions è stato il momento massimo della mia esperienza in rossonero - ha spiegato -. I momenti più intensi sono stati i sei giorni del derby di semifinale del 2003, la finale con la Juve e l'ultima vittoria contro il Liverpool"