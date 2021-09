Milan-Atletico, Pioli in conferenza stampa LIVE

L'allenatore rossonero parla alla vigilia della sfida con i Colchoneros di Simeone, in programma domani sera a San Siro (calcio d'inizio alle 21): "Siamo giovani. Dove non arriva l'esperienza arrivano le idee. Atletico fortissimo, non dovremo mai perdere la concentrazione: i dettagli fanno la differenza". Prima di lui in conferenza anche Brahim Diaz: "In Italia tanti giovani di talento, io ho sempre avuto la fiducia del mister". La Champions League è in diretta martedì 28 e mercoledì 29 su Sky Sport