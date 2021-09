Ancelotti: "Zizou ha vinto tre Champions, io..."

La vigilia del match tra Real Madrid e Sheriff Tiraspol è stata anche l'occasione per mettere in paragone due allenatori super-vincenti come Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti. Entrambi hanno vinto tre Champions League in carriera e l'attuale allenatore del Real Madrid sogna di effettuare il sorpasso proprio in questa stagione: "Zizou ha fatto molto bene, spero di essere alla sua altezza e anche di essere in grado di vincere una Champions in più". Ancelotti ha proseguito, parlando delle ambizioni della sua squadra in questa Champions: "Tornare al Bernabeu ci rende ancora più emozionati. Abbiamo tanti ricordi di Champions League qui. Questo club ha qualcosa di speciale in questa competizione. E' la più complicata, la più dura, ma questo club ha più di chiunque l'abitudine a vincerla. Quindi, partiamo con un piccolo vantaggio".