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Champions League, giocatori con più presenze: Neuer sale al terzo posto

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©Getty

Nella vittoria sul campo dell'Atletico Madrid con il suo Bayern, Manuel Neuer ha tagliato un traguardo importante: è diventato il terzo giocatore di sempre con più presenze in Champions. Ha staccato due leggende, tra cui un suo ex compagno di squadra. Non è però il primo portiere. Nella top 20 all-time (preliminari esclusi), sono solo 2 i protagonisti ancora in campo in Champions (dati Transfermarkt)

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