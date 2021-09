Ennesimo record in carriera e in Champions League per Cristiano Ronaldo, sceso in campo col Manchester United nella sconfitta contro lo Young Boys. Miglior marcatore nella competizione con 136 gol, il portoghese ha agganciato Casillas al 1° posto tra i giocatori con più presenze nella storia del torneo. Nella top 25 all-time sono ben 13 i protagonisti ancora in attività (dati Transfermarkt)

YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED 2-1, GOL E HIGHLIGHTS