Champions League, giocatori con più presenze: Neuer sale al terzo posto
Nella vittoria sul campo dell'Atletico Madrid con il suo Bayern, Manuel Neuer ha tagliato un traguardo importante: è diventato il terzo giocatore di sempre con più presenze in Champions. Ha staccato due leggende, tra cui un suo ex compagno di squadra. Non è però il primo portiere. Nella top 20 all-time (preliminari esclusi), sono solo 2 i protagonisti ancora in campo in Champions (dati Transfermarkt)
- 124 presenze in Champions League
- In campo con il Psg
- 125 presenze in Champions League
- In campo con Bayern Monaco e Real Madrid
- 125 presenze in Champions League
- In campo con Ajax, Real Madrid e Milan
- 128 presenze in Champions League
- In campo con Manchester United e Barcellona
- 129 presenze in Champions League
- In campo con il Barcellona
- 130 presenze in Champions League
- In campo con il Barcellona
- 135 presenze in Champions League
- In campo con il Milan
- 142 presenze in Champions League
- In campo con Tottenham e Real Madrid
- 142 presenze in Champions League
- In campo con il Real Madrid, il Psg e il Siviglia
- 142 presenze in Champions League
- In campo con Real Madrid e Schalke 04
- 144 presenze in Champions League
- In campo con Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona
- 145 presenze in Champions League
- In campo con il Manchester United
- 151 presenze in Champions League
- In campo con Bayern Monaco e Real Madrid
- 151 presenze in Champions League
- In campo con il Barcellona
- 152 presenze in Champions League
- In campo con Lione e Real Madrid
- 163 presenze in Champions League
- In campo con il Bayern Monaco
- 163 presenze in Champions League
- In campo con Barcellona e Psg
- 164 presenze in Champions League
- In campo con Schalke 04 e Bayern Monaco
- 177 presenze in Champions League
- In campo con Real Madrid e Porto
- 183 presenze in Champions League
- In campo con Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus