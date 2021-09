Una svolta, nella vicenda SuperLega. La UEFA in serata ha infatti annunciato che “nella questione relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta 'Super League', l'Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi il procedimento nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto.” Insomma nessuna ripercussione nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, come chiedeva il Tribunale di Madrid. La richiesta era quella di far decadere entro 5 giorni le “punizioni” che la Uefa aveva imposto alle firmatarie (e che già 9 club avevano accettato), che nel frattempo erano state sospese. Ora non esiste più nessuna indagine sulle 3 società fondatrici, come recita il comunicato “come se il procedimento non fosse stato mai aperto”, e non verranno nemmeno richiesti i pagamenti delle cifre concordate con i club “pentiti”.