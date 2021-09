Shakhtar-Inter, dove vedere la partita in tv

È arrivato il momento del secondo turno di Champions League. L'Inter, dopo la sconfitta subita contro il Real Madrid nel match di apertura, affronta lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. La partita prenderà il via alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

Dopo essersi resa protagonista di un ottimo inizio di stagione in Serie A, l'Inter vuole ora confermarsi anche in Europa. Alle 18:45 la squadra di Inzaghi (che ha recuperato Vidal e Correa) affronterà lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Lo sfortunato ko interno contro il Real Madrid è ormai alle spalle: servono punti ai nerazzurri per rilanciare la stagione in Champions League e muovere la classifica del gruppo D, che al momento vede in testa lo Sheriff Tiraspol insieme al Real a quota tre. Allo Stadio Olimpico di Kiev si affronteranno quindi le due squadre reduci da una sconfitta nel match di apertura: sarà caccia ai primi punti importanti. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.