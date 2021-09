L'Inter di Cristian Chivu trova la prima vittoria nella Youth League 2021/22: i baby nerazzurri passano per 1-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk , al centro sportivo Bannikov di Kiev, nella seconda giornata del gruppo D di Youth League 2021/2022 . Decide la rete di Casadei nel primo tempo. Inter che sale a 4 punti, in vetta al gruppo D in attesa di Real Madrid-Sheriff Tiraspol. Superato proprio lo Shakthar, che nella gara di esordio aveva superato per 5-0 lo Sheriff.

Inter ok con Casadei, pochi rischi per la porta di Rovida

Chivu si affida al 4-3-2-1 visto nelle prime uscite stagionali, con Sangalli in cabina di regia e la coppia Peschetola-Owusu a sostegno di Abiuso. Partenza lenta per l'Inter, che si desta dopo il primo pericolo: punizione calciata da Losenko e risposta di Rovida. Dopo un'occasione per Abiuso, respinta da Tvardovskyi, è Carboni a fare la differenza a sinistra: lascia sul posto Kapinus e crossa per Casadei che con un colpo di testa preciso e potente supera il portiere avversario. Dopo lo 0-1, lo Shakhtar si fa pericoloso con Siheiev ma è l'Inter a sfiorare il bis al 44': altro cross dalla sinistra di Carboni, palla che arriva a Peschetola che calcia, tiro sul palo.

Nel secondo tempo Chivu prova a dare freschezza alla sua squadra inserendo Iliev e Fabbian per Abiuso e Nunziatini. Lo Shakhtar non impensierisce praticamente mai Rovida ed è la squadra di Chivu a sfiorare il bis, con Moretti prima e Zanotti poi. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto ma nei 4 minuti di recupero l'area nerazzurra è un bunker.