Allegri: "Ora la stessa Juve anche in campionato"

La Juventus batte 1-0 il Chelsea, sale a quota 6 punti nel girone dopo due partite, e ottiene una vittoria che anche dal punto di vista morale può segnare un punto di svolta per la stagione bianconera. Soddisfatto Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Queste sono le partite che dovremmo giocare più spesso. Deve far parte della crescita della squadra, non abbiamo iniziato benissimo, poi ci siamo un po' aggiustato e abbiamo avuto grande attenzione alla fase difensiva. Bisognava fare meglio nella distribuzione della palla, poi nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni anche per chiudere la partita. Sono contento perchè abbiamo messo un altro pezzetto per il passaggio del turno". Una vittoria frutto anche della "strana coppia" in attacco, Chiesa-Bernardeschi: "Così eravamo più ordinati. Siamo partiti con due esterni e un centravanti, poi mi sono accorto che eravamo in difficoltà. La partita poteva essere di contropiede negli spazi e ho messo Chiesa centravanti, a giocarsela con Thiago Silva, con Bernardeschi alle spalle".