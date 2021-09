In attesa delle partite della prima squadra, la Juventus ha battuto il Chelsea questo pomeriggio in Youth League: a Vinovo i ragazzi di Bonatti hanno vinto 3-1 e sono saliti al primo posto del gruppo H. Vittoria anche per l'Atalanta che ha dominato contro lo Young Boys (3-0)

Juventus (4-4-2) : Garofani; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia (90' Maressa); Mulazzi, Omic, Miretti (66' Bonetti), Iling-Junior (77' Hasa); Soulé (77' Galante), Chibozo (66' Turco). All. Bonatti. Chelsea (3-4-3) : Sharman-Lowe; Hughes, McClelland, Badley-Morgan (46' Mothersille); Brooking, Webster (54' Stutter), Hall (83' Castledine), Thomas; Haigh (46' Flabema), Soonsup-Bell (72' Wareham), Vale. All. Myers.

Grande vittoria per la Primavera della Juventus allenata da Bonatti: allo Juventus Training Center di Vinovo i ragazzi bianconeri hanno battuto il Chelsea U19 per 3-1. Al termine di un primo tempo equilibrato, la Juve era in vantaggio di due reti a zero, grazie ai gol realizzati da Soulé (cucchiaio splendido, dopo un grande aggancio sul lancio di Muharemovic) e da Mulazzi che con un tiro di sinistro dal limite dell'area aveva trafitto il portiere del Chelsea, Sharman-Lowe. Nel secondo tempo è la Juventus a partire meglio, ma sono gli inglesi a trovare il gol al 73' con Wareham che ha accorciato le distanze. Il Chelsea nei minuti seguenti ha provato a trovare il gol del pareggio, ma la Juve nei minuti finali ha chiuso l'incontro con il destro di Galante, ben servito da Turco (3-1). I bianconeri, dopo il pareggio del match di apertura contro il Malmoe, salgono in testa alla classifica del gruppo H, in solitaria con 4 punti.