L'ultimo giocatore italiano a trovare il gol per quattro presenze da titolare consecutive di Champions in bianconero era stato Del Piero, che lo esalta: "Ha coraggio ed è generoso". Capello: "Chiesa contro tutti, ogni palla era un pericolo". Conte: "È stato letale". E lui dice: "Non siamo partiti a livello Juve quest'anno, ma ora ci stiamo riprendendo"

La Chiesa al centro del villaggio. Federico Chiesa al centro della Juve. Senza Morata e Dybala, contro i campioni d'Europa in carica. Alla Juve è bastato avere… Fede. Inteso ovviamente come Federico, uomo decisivo nella partita di Champions non solo perché il suo nome è stato l'unico sul referto della gara. Gol, bello, decisivo. Ma anche una partita da leader. Seconda rete stagionale dopo quella allo Spezia in campionato. E dopo aver saltato la prima del girone col Malmö è anche il quarto gol da titolare consecutivo in Champions considerando anche Dinamo Kiev (ai gironi dello scorso anno), più andata e ritorno col Porto (negli ottavi 2020-21). Numeri super, tantoché l'ultimo giocatore italiano a trovare il gol per quattro presenze da titolare consecutive di Champions con la Juve era stato nientemeno che… Alessandro Del Piero.