Dopo quello in Milan-Atletico, altro rigore discusso in Champions League. E' accaduto nel match tra Wolfsburg e Siviglia quando nei minuti finali (sul punteggio di 1-0 per i tedeschi) è stato concesso un penalty agli spagnoli per presunto fallo di Guilavogui (poi espulso per doppio giallo) su Lamela. Guilavogui rinvia il pallone e poi, sullo slancio, colpisce la gamba di Lamela. Il VAR richiama l'arbitro bulgaro Kabakov all'On field review e il rigore viene confermato ugualmente tra le proteste del Wolfsburg