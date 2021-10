Sta per iniziare la nuova stagione di Match Attax, la serie di carte collezionabili del meglio del calcio europeo. Le trading cards prodotte da Topps sono vere e proprie carte da gioco da collezionare, scambiare con gli amici e da usare per sfidarsi in match che simulano le grandi competizioni UEFA.

Si tratta infatti di oltre 600 carte dei migliori giocatori provenienti da 32 club europei di Champions League, Europa League e anche della nuova Conference League, relative alla stagione in corso, quella 2021/2022.

La nuova collezione Match Attax 2021/2022

Un nuovo modo di giocare con il calcio, le trading cards Match Attax si possono trovare facilmente in vendita in edicola, nei supermercati, nei migliori negozi e ovviamente su Topps.com. Ogni pacchetto contiene 12 carte, divise in differenti categorie.

Oltre alle cards più classiche, infatti, ce ne sono diverse speciali, rare e super rare: nuove carte dal design suggestivo, in edizione limitata e pensate per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di collezione e scambio. Riconoscerle è facile, grazie alle finiture originali, da quelle cromate a quelle olografiche, arcobaleno, dorate, brillanti a specchio e altro ancora.

La novità della collezione Match Attax 2021/2022 comprende card autografate dai calciatori stessi e le incredibili card Memorabilia, che presentano un piccolo inserto di un pezzo di maglia indossata dai giocatori. Due tipologie che travalicano la concezione classica delle carte da gioco, per diventare veri e propri cimeli per appassionati e collezionisti.

Come iniziare

Il modo migliore per avvicinarsi a questa nuova edizione delle carte collezionabili del calcio UEFA è ovviamente lo Starter Pack, punto di partenza fondamentale per chiunque voglia iniziare la collezione: con 8,99 euro ci si ritrova il raccoglitore ufficiale Match Attax e 24 card divise in due pacchetti, e poi 4 card Tattica e 2 in edizione limitata, oltre alla plancia di gioco per due giocatori per iniziare a sfidare i propri amici.

Lo Starter Pack include anche il magazine ufficiale di 32 pagine, con tutte le informazioni relative alla collezione Match Attax 2021/2022, le regole per giocare e la checklist completa, per tenere traccia della propria collezione personale. Sarà inoltre disponibile una reward card da utilizzare nell’apposita App Match Attax, attraverso la quale sarà possibile giocare anche online.

Dopo questo primo step, si potrà proseguire la propria collezione acquistando le singole bustine a 2 euro l’una o altre convenienti soluzioni: a 4,99 euro sarà disponibile un Multi-Pack con 3 pacchetti di card, tra cui uno speciale contenente una carta in edizione limitata, per un totale di 31 card; allo stesso prezzo, si potrà optare anche per il Booster Box in cartone, più piccolo e meno ingombrante, ma con lo stesso contenuto.

Costerà invece 7,99 euro l’opzione scatolina Mini Tin, diversificata in quattro versioni in base al colore (Diamante, Smeraldo, Rubino e Zaffiro) e contenente 38 carte, tra cui una card giocatore ore in edizione limitata e una card gemma esclusiva in edizione limitata. Il Mega Tin costerà invece 12,99 euro, ampliando il proprio contenuto a 70 card, tra cui tre oro in edizione limitata e una Power Limited Edition Card esclusiva, oltre alla possibilità di trovare nel pacchetto una delle ultra rare card Memorabilia maglie da gioco indossate dai giocatori.

Topps, garanzia di divertimento

La nuova collezione Match Attax 202/2022 è un prodotto di Topps, azienda nata a New York nel 1940 e da tempo presente in tutto il mondo, leader nel settore dell’intrattenimento e dello sport, grazie alle sue collezioni di trading cards e album di figurine, con un focus sulla socializzazione tra i bambini e anche tra bambini e genitori.

Per saperne di più, e restare informati su tutti i prodotti di Topps, visitate la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’azienda. Buona collezione!