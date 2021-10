Inter-Sheriff a Makkelie, Brych per Porto-Milan

Dopo la sosta per le nazionali e il ritorno dei campionato, si riparte anche con le competizioni europee. Champions League arrivata alla terza giornata della fase a gironi, le due milanesi scenderanno in campo nella serata di martedì 19 ottobre con l'obiettivo di ottenere punti pesanti. L'Inter ne ha solo uno dopo le prime due giornate e ospiterà a San Siro lo Sheriff Tiraspol, che sorprendentemente ne ha 6 dopo aver battuto Shakhtar Donetsk e Real Madrid. L'arbitro della gara sarà Danny Makkelie, arbitro olandese che ha già diretto i nerazzurri nella scorsa stagione in occasione della partita contro Borussia Mönchengladbach e precedentemente anche nella finale di Europa League del 2020 contro il Siviglia. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto uomo sarà invece Joey Kooij. Assistenti VAR, Jochem Kamphuis e Pol van Boekel.