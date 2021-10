Champions: calendario e orari della 3^ giornata

La Champions League torna in campo per la terza giornata della fase a gironi. Un turno importante per le formazioni italiane, già da martedì quando Inter e Milan sfideranno rispettivamente Sheriff Tiraspol e Porto. Le due milanesi vanno a caccia del primo successo stagionale in Champions. Mercoledì, invece, toccherà all'Atalanta di Gasperini, in campo a Old Trafford contro il Manchester United di CR7 con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità in Europa.