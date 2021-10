Skriniar: "Dobbiamo vincere per forza"

Il difensore nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sheriff: "Servirà concentrazione dietro per migliorare in fase difensiva e cattiveria in avanti. Giochiamo davanti al nostro pubblico e ci piacerebbe fare una bella partita, ma questa volta è fondamentale il risultato perché, se vogliamo passare il turno, dobbiamo vincere per forza"

"Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo far vedere un bel gioco ma questa volta contano i tre punti. Se vogliamo andare avanti in Champions, dobbiamo vincere per forza questa partita".

"Dobbiamo ancora migliorare, non siamo soddisfatti"

Il difensore nerazzurro ha poi parlato anche in conferenza stampa: "Ancora dobbiamo migliorare tanto in fase difensiva, non siamo soddisfatti, ma con il nuovo allenatore abbiamo un modo diverso di giocare. Ora siamo concentrati sulla partita contro lo Sheriff, anche i nuovi arrivati sanno quanto è importante per noi andare avanti in Champions e cosa voglia dire quest'obiettivo. Più gol da parte mia? Abbiamo tanti ottimi crossatori, spero sempre di trovare palloni buoni in area di rigore per segnare ancora".