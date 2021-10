Dieci presenze tra Serie A e Champions League con quattro gol e due assist. L'ottimo inizio di stagione da parte di Rafael Leao è testimoniato dai numeri che certificano la crescita del portoghese, diventato un giocatore fondamentale nei piani del Milan di Pioli. "Credo che la cosa che mi era mancata era la continuità - ammette Leao alla vigilia del match di Champions contro il Porto - Oggi sono più continuo grazie ai miei compagni e all'allenatore". Un processo di crescita da parte di Leao che passa dalla fiducia di chi lo circonda in rossonero: " Sento la fiducia dei compagni, dell'allenatore e dei dirigenti - spiega - Quest'anno sento tanta fiducia e ho la testa giusta, so che posso fare la differenza in ogni momento della partita e so che posso dribblare l'avversario. Cerco di fare un assist o un gol. La fiducia di tutti mi ha dato molto. Voglio crescere e cercherò di farlo tutti i giorni a Milanello ".

"Con il Porto sarà una finale"

leggi anche

Pioli: "Ibra sta bene, ma non per giocare dal 1'"

Per Leao, cresciuto nello Sporting Lisbona, la partita contro il Porto sarà un derby personale. Una partita fondamentale nel percorso in Champions del Milan: "Giocare con il Porto è sempre difficile - racconta - Sono difficili da affrontare, ma domani per me e i miei compagni sarà una finale: vogliamo vincere e fare punti per andare avanti. È una finale e lo sarà dai primi minuti. Vogliamo giocare con la testa giusta perché il Porto è una bella squadra. Hanno qualità e l'allenatore conosce il calcio italiano. Vogliamo arrivare lontano. Siamo una squadra giovane ma con la testa giusta. Ci sono giocatori di esperienza e domani possiamo mostrare quello che sappiamo fare".