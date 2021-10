Inter, riecco Lautaro

leggi anche

Inzaghi: "Siamo arrabbiati, battiamo lo Sheriff"

Nerazzurri alla ricerca del primo gol in Champions: sconfitti a Madrid e tornati dalla trasferta contro lo Shakhtar con uno 0-0, gli uomini di Simone Inzaghi si ritrovano alle spalle di Sheriff (a punteggio pieno dopo due giornate) e Real. A San Siro serve una risposta, anche per lasciarsi alle spalle il ko con la Lazio che ha allontanato la vetta in campionato. E rispetto alla sfida con i biancocelesti vedremo dal 1' Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko. Nessuna sorpresa in difesa, solito ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries. A centrocampo si giocano una maglia Vecino e Vidal.