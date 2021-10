Debutto in Champions col Milan per Tatarusanu, chiamato a sostituire l'infortunato Maignan. Calabria potrebbe essere impiegato al posto di Theo (Covid), nel caso a destra è pronto Kalulu. Ibra a disposizione ma non dal primo minuto, Krunic trequartista. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Nessuno squalificato per Conceiçao, che non ha a disposizione il solo Mbemba. Rispetto all'XI iniziale che aveva affrontato il Liverpool dovrebbe vedersi Pepe al centro della difesa, al fianco di Marcano. A centrocampo le certezze sono Uribe e Sergio Oliveira, mentre i riferimenti offensivi sono Luis Diaz e Taremi. I rossoneri si ritroveranno contro anche Corona, uno dei loro obiettivi del mercato estivo (prima che si chiudesse per Messias e Adli, quest'ultimo lasciato in prestito al Bordeaux).

Milan, Rebic non convocato. Squalificato Kessié

Pioli: "Ibra sta bene, ma non per giocare dal 1'"

Pioli non può contare sullo squalificato Kessié e deve ancora fare a meno di Theo e Brahim (in quarantena). Fuori uso anche Rebic che contro il Verona ha rimediato un problema alla caviglia che però non sembra grave. Debutta in Champions Tatarusanu, che sostituirà fino alla fine del 2021 Maignan. In difesa si rivede Kjaer, che ha rifiatato in campionato. Possibilità per Calabria a sinistra, ma il ballottaggio con Ballo Touré è aperto. Nel caso in cui Calabria cambiasse fascia, a destra vedremo Kalulu. Sicuro del posto a centrocampo Tonali, che sarà affiancato da Bennacer. Krunic favorito per occupare il ruolo di trequartista centrale alle spalle di Giroud.