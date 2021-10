Il difensore olandese si allena con il gruppo alla vigilia della trasferta di San Pietroburgo e sarà a disposizione contro lo Zenit. Dybala resta a Torino: aumenterà i carichi di lavoro. L'obiettivo è tornare tra i convocati per la partita di domenica sera contro l'Inter. Formazione: Allegri rilancia Alex Sandro in difesa, dubbi sul centravanti BONUCCI: "10 ANNI FA POTEVO ANDARE ALLO ZENIT" Condividi:

Buone notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta di San Pietroburgo di Champions League. Sul campo del training center di Vinovo si è visto anche Matthijs De Ligt, che non era stato convocato per la partita di campionato contro la Roma a causa di un affaticamento muscolare: il difensore olandese ha lavorato con il resto del gruppo ed è disponibile per la partita di mercoledì 20 ottobre alle 21 contro lo Zenit. Obiettivo, una maglia da titolare in Champions League, competizione in cui sin qui è sempre stato titolare in stagione.

Dybala out: obiettivo Inter leggi anche Dybala è guarito: potrebbe rientrare con l'Inter Con il gruppo non ha invece lavorato Paulo Dybala, che non partirà con la squadra e resterà a Torino per continuare ad allenarsi, con l'obiettivo di aumentare l'intensità del lavoro sul campo ed essere tra i convocati per la partita di domenica sera contro l'Inter. L'argentino è fermo dalla partita vinta il 26 settembre per 3-2 contro la Sampdoria, quando era stato costretto a chiedere il cambio per infortunio al 21' del primo tempo. Avrebbe voluto esserci in Russia, ma la prudenza da parte di Allegri e dello staff medico lo hanno portato a restare a Torino.

Arthur ok, Kaio Jorge con l'Under 23 A disposizione c'è Arhur, che può essere considerato quasi un nuovo acquisto per Allegri: l'ex Barcellona è rientrato ormai da qualche settimana con il gruppo e ha trovato spazio nel secondo tempo di Juventus-Roma. Resta da capire se verrà impiegato dal primo minuto oppure per uno spezzone a partita in corso. Kaio Jorge, non inserito in lista Champions, si allenerà invece con l'Under 23 di Lamberto Zauli e sarà a disposizione mercoledì per la partita del girone A di Serie C contro l'Albinoleffe.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie